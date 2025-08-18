Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Кливленде, где сыграет с Евой Лис

60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В первом круге соревнований она обыграла американку Катрину Скотт (557-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Кудерметова пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Скотт четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Кливленде Полина Кудерметова сыграет с немецкой теннисисткой Евой Лис.

Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Действующей чемпионкой является американка Маккартни Кесслер.