Полина Кудерметова — Катрина Скотт, результат матча 17 августа, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Кливленде

Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Кливленде, где сыграет с Евой Лис
60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В первом круге соревнований она обыграла американку Катрину Скотт (557-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Кливленд. 1-й круг
17 августа 2025, воскресенье. 23:35 МСК
Катрина Скотт
США
Катрина Скотт
К. Скотт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Кудерметова пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Скотт четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Кливленде Полина Кудерметова сыграет с немецкой теннисисткой Евой Лис.

Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Действующей чемпионкой является американка Маккартни Кесслер.

