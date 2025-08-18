Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Кливленде, где сыграет с Евой Лис
60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В первом круге соревнований она обыграла американку Катрину Скотт (557-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Кливленд. 1-й круг
17 августа 2025, воскресенье. 23:35 МСК
Катрина Скотт
К. Скотт
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Кудерметова пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Скотт четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге соревнований в Кливленде Полина Кудерметова сыграет с немецкой теннисисткой Евой Лис.
Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Действующей чемпионкой является американка Маккартни Кесслер.
