Стала известна сетка микста US Open, где сыграют Андреева, Медведев и Рублёв

Определилась сетка микста US Open-2025.
Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания) — Эмма Радукану (Великобритания)/Карлос Алькарас (Испания)
Ольга Данилович (Сербия) / Новак Джокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия) / Даниил Медведев (Россия)
Ига Швёнтек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) — Мэдисон Киз (США) / Фрэнсис Тиафо (США)
Наоми Осака (Япония) / Гаэль Монфис (Франция) — Кэти Макнелли (США) / Лоренцо Музетти (Италия)
Катержина Синякова (Чехия) / Янник Синнер (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария) / Александр Зверев (Германия)
Тейлор Таунсенд (США) / Бен Шелтон (США) — Аманда Анисимова (США) / Хольгер Руне (Дания)
Винус Уильямс (США) / Рейлли Опелка (США) — Каролина Мухова (Чехия) / Андрей Рублёв (Россия)
Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фриц (США)
Микст US Open пройдёт 19 и 20 августа.