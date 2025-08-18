Скидки
Стала известна сетка микста US Open, где сыграют Андреева, Медведев и Рублёв

Стала известна сетка микста US Open, где сыграют Андреева, Медведев и Рублёв
Определилась сетка микста US Open-2025.

Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания) — Эмма Радукану (Великобритания)/Карлос Алькарас (Испания)

Ольга Данилович (Сербия) / Новак Джокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия) / Даниил Медведев (Россия)

Ига Швёнтек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) — Мэдисон Киз (США) / Фрэнсис Тиафо (США)

Наоми Осака (Япония) / Гаэль Монфис (Франция) — Кэти Макнелли (США) / Лоренцо Музетти (Италия)

Катержина Синякова (Чехия) / Янник Синнер (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария) / Александр Зверев (Германия)

Тейлор Таунсенд (США) / Бен Шелтон (США) — Аманда Анисимова (США) / Хольгер Руне (Дания)

Винус Уильямс (США) / Рейлли Опелка (США) — Каролина Мухова (Чехия) / Андрей Рублёв (Россия)

Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фриц (США)

Микст US Open пройдёт 19 и 20 августа.

Суперзвёзды повально снимаются. Что происходит со странным микстом на US Open
Суперзвёзды повально снимаются. Что происходит со странным микстом на US Open
