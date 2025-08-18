Панова в паре с Го проиграла в финале турнира в Цинциннати
Поделиться
Российская теннисистка Александра Панова в паре с китаянкой Ханьюй Го проиграла в финале турнира в Цинциннати в парном разряде. В решающем матче турнира они уступили канадско-австралийскому дуэту Габриэла Дабровски/ Эрин Рутлифф со счётом 4:6, 3:6.
Цинциннати — парный разряд (ж). Финал
18 августа 2025, понедельник. 03:15 МСК
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Панова и Го сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и не реализовали единственный брейк-пойнт. На счету Дабровски и Рутлифф четыре подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнта из трёх.
Напомним, на стадии полуфинала турнира Панова и Го обыграли итальянскую пару Сару Эррани/Жасмин Паолини.
Комментарии
- 18 августа 2025
-
04:41
-
02:25
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:51
-
00:44
-
00:32
-
00:30
-
00:25
- 17 августа 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:45
-
23:41
-
23:04
-
22:59
-
22:52
-
22:37
-
22:25
-
22:03
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:30
-
21:27
-
20:58
-
20:45
-
20:22
-
19:48
-
19:42
-
19:28
-
19:13
-
19:00
-
18:57