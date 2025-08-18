Скидки
Панова/Го – Дабровски/ Рутлифф, результат матча 18 августа 2025 года, счёт 0:2, финал парного турнира WTA-1000 в Цинциннати

Панова в паре с Го проиграла в финале турнира в Цинциннати
Комментарии

Российская теннисистка Александра Панова в паре с китаянкой Ханьюй Го проиграла в финале турнира в Цинциннати в парном разряде. В решающем матче турнира они уступили канадско-австралийскому дуэту Габриэла Дабровски/ Эрин Рутлифф со счётом 4:6, 3:6.

Цинциннати — парный разряд (ж). Финал
18 августа 2025, понедельник. 03:15 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Панова и Го сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и не реализовали единственный брейк-пойнт. На счету Дабровски и Рутлифф четыре подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнта из трёх.

Напомним, на стадии полуфинала турнира Панова и Го обыграли итальянскую пару Сару Эррани/Жасмин Паолини.

Кудерметова не смогла выйти в крупнейший финал в карьере. Россиянка не сдержала слёз
