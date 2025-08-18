Панова в паре с Го проиграла в финале турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Александра Панова в паре с китаянкой Ханьюй Го проиграла в финале турнира в Цинциннати в парном разряде. В решающем матче турнира они уступили канадско-австралийскому дуэту Габриэла Дабровски/ Эрин Рутлифф со счётом 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Панова и Го сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и не реализовали единственный брейк-пойнт. На счету Дабровски и Рутлифф четыре подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнта из трёх.

Напомним, на стадии полуфинала турнира Панова и Го обыграли итальянскую пару Сару Эррани/Жасмин Паолини.