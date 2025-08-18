Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют с парой Джоковича в 1-м круге микста US Open

Российская микст-пара в составе пятой ракетки мира Мирры Андреевой и 15-го номера рейтинга ATP Даниила Медведева в первом круге хардового турнира «Большого шлема» US Open — 2025 в миксте встретится с сербской парой в составе 38-летнего Новака Джоковича и 24-летней Ольги Данилович, сообщает пресс-служба турнира.

24-кратный победитель ТБШ в одиночном разряде Новак Джокович в текущем рейтинге ATP занимает седьмую строчку, его напарница находится на 43-м месте в рейтинге WTA.

Соревнования в миксте пройдут на US Open — 2025 19-20 августа, в них примут участие 16 пар.

