Синнер — Алькарас: где смотреть, во сколько начало финала «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 18 августа, в американском Цинциннати состоится финальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск. Матч в прямом эфире покажет BB Tennis. Также «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры Янник Синнер – Карлос Алькарас.

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале турнира он был сильнее американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:4.