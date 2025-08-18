Синнер — Алькарас: где смотреть, во сколько начало финала «Мастерса» в Цинциннати
Сегодня, 18 августа, в американском Цинциннати состоится финальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск. Матч в прямом эфире покажет BB Tennis. Также «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры Янник Синнер – Карлос Алькарас.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале турнира он был сильнее американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
