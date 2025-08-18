Швёнтек — Паолини: где смотреть, во сколько начнётся финальный матч турнира в Цинциннати
В ночь на 19 августа по московскому времени в Цинциннати (США) состоится финальный матч хардового турнира категории WTA-1000, в котором третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек встретится с итальянкой Жасмин Паолини (девятый номер рейтинга).
Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:00 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Начало встречи запланировано на 1:00 мск. Официальный показ матчей WTA-тура в России не предусмотрен.
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (6:1, 6:4).
