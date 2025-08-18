«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 18 августа

Сегодня, 18 августа, в Цинциннати (США) пройдёт финальный матч хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Расписание дня, Финал. 18 августа (время московское):

22:00. Янник Синнер (Италия, 1) – Карлос Алькарас (Испания, 2);

В полуфинале соревнований Янник Синнер обыграл француза Теренса Атмана со счётом 7:6 (7:4), 6:2, а Карлос Алькарас оказался сильнее немца Александра Зверева (6:4, 6:3).

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.