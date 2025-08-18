Синнер — Алькарас: история личных встреч перед финалом «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 18 августа, в американском Цинциннати состоится финальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры Янник Синнер – Карлос Алькарас.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 9-5 в пользу Алькараса (5-2 на харде). Карлос одержал три победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). В этом сезоне Алькарас победил в финале «Мастерса» в Риме со счётом 7:6, 6:1 и в финале «Ролан Гаррос». Янник в этом году одержал победу над Карлосом в финале Уимблдона (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).