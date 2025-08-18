Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — Алькарас: история личных встреч перед финалом «Мастерса» в Цинциннати

Синнер — Алькарас: история личных встреч перед финалом «Мастерса» в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 августа, в американском Цинциннати состоится финальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры Янник Синнер – Карлос Алькарас.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Счёт личных встреч в официальных матчах — 9-5 в пользу Алькараса (5-2 на харде). Карлос одержал три победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). В этом сезоне Алькарас победил в финале «Мастерса» в Риме со счётом 7:6, 6:1 и в финале «Ролан Гаррос». Янник в этом году одержал победу над Карлосом в финале Уимблдона (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Алькарас и Синнер — в финале Цинциннати. Это самое крутое противостояние после эпохи Биг-3
Алькарас и Синнер — в финале Цинциннати. Это самое крутое противостояние после эпохи Биг-3
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android