Паолини — о матче с Кудерметовой: хорошо сыграла в важных моментах игры

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о полуфинальном матче турнира WTA-1000 с россиянкой Вероникой Кудерметовой, в котором она одержала победу со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 2
|6
– Ты реализовала все три брейк-пойнта в этом матче. Спасла пять из шести. Это действительно такой «клатч»-теннис. Что помогает тебе быть успешной в такие важные моменты?
– Думаю, сегодня в важных моментах я сыграла хорошо. Особенно в третьем сете были шансы получить другой счёт. И там я буквально умоляла себя: «Сделай мощную подачу. Пожалуйста, помоги себе подачей», и это сработало. Но, может быть, на этом покрытии, которое немного быстрее, чем обычно, моя подача тоже может быть чуть быстрее.
– Но сегодня, похоже, ты играла для себя. Ты взяла контроль. Так ли это ощущалось для тебя?
– Я старалась играть в свой теннис. Но именно в важных моментах я повторяла себе: «Сделай правильный выбор. Что бы ни случилось, нужно играть агрессивно, без спешки и принять правильное решение». Это самое главное. А если уж ошибёшься — ничего страшного», – сказала Паолини в эфире Tennis Channel.
В финале «тысячника» в Цинциннати Паолини сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек.
