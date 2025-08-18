«Это отстой. Но что есть, то есть». Алькарас — о трудностях в расписании матчей

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о проблемах в расписании турниров из-за переносов или затяжных матчей.

«Что ж, это отстой. Разогреваться три-четыре раза – это ужасно. Ужасная вещь. Я думал, что, когда Опелка играл перед моим матчем, это будет немного быстрее. Не ожидал трёхчасового матча. Но что есть, то есть. Мы должны привыкнуть к этому. Если мне надо разогреться дважды или трижды, я просто сделаю это, чтобы начать матч в лучшей форме», — приводит слова Алькараса The Guardian.

Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати (США). За титул он поспорит с итальянцем Янником Синнером.