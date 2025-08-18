Швёнтек — о задержках матчей: на «РГ»-2023 я буквально разогревалась семь раз

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о расписании матчей на турнирах, вспомнив полуфинальную стадию «Ролан Гаррос» — 2023.

«На «Ролан Гаррос» — 2023 Арина вела 5:2 и затем проиграла в третьем сете, так что я буквально разогревалась семь раз. Это были эмоциональные качели – начиная от стресса и заканчивая тем, что тебе уже просто всё равно, что произойдёт в матче до тебя. А затем снова разогреваться, быть заведённой и потом опять сонной», — приводит слова Швёнтек The Guardian.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Арина Соболенко уступила Каролине Муховой со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7. В решающем матче Швёнтек обыграла Мухову (6:3, 5:7, 6:4).