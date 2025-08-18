Скидки
«Мне нужен отдых». Паолини рассказала, почему снялась с микста US Open — 2025

«Мне нужен отдых». Паолини рассказала, почему снялась с микста US Open — 2025
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала, почему отказалась от участия в миксте на US Open – 2025. На Открытом чемпионате США она должна была выступить в паре с итальянцем Лоренцо Музетти. Место Паолини заняла американка Кэти Макнелли.

«Честно, мне нужен отдых. Так что я не буду играть микст. Мы с моей командой решили отдохнуть один-два дня после этого турнира, потому что он был очень тяжёлым. Мне бы очень хотелось сыграть с Лоренцо, и, надеюсь, в следующем году у нас будет шанс это сделать», – сказала Паолини в студии Tennis Channel.

В ночь на 19 августа по московскому времени Паолини сыграет в финале тысячника в Цинциннати (США) с полькой Игой Швёнтек. Микст турнир US Open – 2025 пройдёт с 19 по 20 августа.

Комментарии
