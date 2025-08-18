Скидки
«Постараюсь показать всё, на что способна». Паолини — о предстоящем финале со Швёнтек

«Постараюсь показать всё, на что способна». Паолини — о предстоящем финале со Швёнтек
Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где ей предстоит сыграть с полькой Игой Швёнтек.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

– Тебе осталось сделать ещё пару шагов. Ига Швёнтек — против неё тебе всегда было непросто. Что собираешься делать, чтобы переломить ситуацию в очных встречах с ней?
– Она потрясающая теннисистка, и против неё всегда очень тяжело играть. Она отлично защищается и хорошо подаёт. Будет непросто, но я постараюсь показать всё, на что способна. Мы в финале, мне нравятся условия здесь. Буду бороться, и, надеюсь, получится хороший матч, – сказала Паолини в интервью на корте после полуфинального матча.

За время своих игровых карьер теннисистки встречались пять раз и во всех матчах победу одержала Ига Швёнтек.

