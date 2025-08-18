«Постараюсь показать всё, на что способна». Паолини — о предстоящем финале со Швёнтек

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где ей предстоит сыграть с полькой Игой Швёнтек.
– Тебе осталось сделать ещё пару шагов. Ига Швёнтек — против неё тебе всегда было непросто. Что собираешься делать, чтобы переломить ситуацию в очных встречах с ней?
– Она потрясающая теннисистка, и против неё всегда очень тяжело играть. Она отлично защищается и хорошо подаёт. Будет непросто, но я постараюсь показать всё, на что способна. Мы в финале, мне нравятся условия здесь. Буду бороться, и, надеюсь, получится хороший матч, – сказала Паолини в интервью на корте после полуфинального матча.
За время своих игровых карьер теннисистки встречались пять раз и во всех матчах победу одержала Ига Швёнтек.
