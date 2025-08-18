Киз — о затяжных матчах: начинаешь поддерживать человека, которого никогда не встречал

Чемпионка Australian Open — 2025, шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, как на неё влияют задержки матчей на турнирах «Большого шлема».

«На US Open была третьим запуском, но шла после двух мужских матчей. Оба были пятисетовиками, и я начала после старта ночной сессии. И это был момент, когда я решила, что стоит запретить пять сетов. Думаю, мы все смотрим на счёт и такие: «Ох, да ладно!» Потому что много раз, особенно если ты не на главном корте, ты не можешь увидеть матчи. Так что ты просто ждёшь и смотришь на то, как меняется счёт. Живёшь и умираешь. Внезапно начинаешь поддерживать человека, которого никогда не встречал, а затем переключаешься на другого», — приводит слова Киз The Guardian.