Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула: если на «Шлеме» идёшь после мужских матчей и они играют пять сетов — тебе крышка

Пегула: если на «Шлеме» идёшь после мужских матчей и они играют пять сетов — тебе крышка
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о сложностях в расписании на турнирах «Большого шлема», которые вызваны затяжными матчами.

«Если ты на «Шлеме» идёшь после трёх мужских матчей и они играют пять сетов – тебе крышка», — приводит слова Пегулы The Guardian.

На турнире WTA-1000 в Цинциннати (США) американка в третьем круге уступила польской теннисистке Магде Линетт со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

Джессика выступит в миксте на US Open — 2025. В паре с британцем Джеком Дрейпером в первом круге она сыграет с Эммой Радукану из Великобритании и Карлосом Алькарасом из Испании.

Материалы по теме
Джессика Пегула раскрыла, сколько лет ещё будет играть в теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android