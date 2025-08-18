Пегула: если на «Шлеме» идёшь после мужских матчей и они играют пять сетов — тебе крышка

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о сложностях в расписании на турнирах «Большого шлема», которые вызваны затяжными матчами.

«Если ты на «Шлеме» идёшь после трёх мужских матчей и они играют пять сетов – тебе крышка», — приводит слова Пегулы The Guardian.

На турнире WTA-1000 в Цинциннати (США) американка в третьем круге уступила польской теннисистке Магде Линетт со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

Джессика выступит в миксте на US Open — 2025. В паре с британцем Джеком Дрейпером в первом круге она сыграет с Эммой Радукану из Великобритании и Карлосом Алькарасом из Испании.