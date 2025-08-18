Скидки
Матч-центр:
Теннис

Кто станет чемпионом «Мастерса» в Цинциннати?

Кто станет чемпионом «Мастерса» в Цинциннати?
Сегодня, 18 августа, в американском Цинциннати проходит престижный хардовый турнир категории «Мастерс». В матче за титул встретятся трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и пятикратный победитель мэйджоров вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать победителя соревнований в США.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 9-5 в пользу Алькараса (5-2 на харде). Последние два матча в этом сезоне они провели в финалах турниров «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» победу одержал Карлос, а на Уимблдоне — Янник.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
