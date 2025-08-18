Кто станет чемпионом «Мастерса» в Цинциннати?
Поделиться
Сегодня, 18 августа, в американском Цинциннати проходит престижный хардовый турнир категории «Мастерс». В матче за титул встретятся трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и пятикратный победитель мэйджоров вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать победителя соревнований в США.
Счёт личных встреч в официальных матчах — 9-5 в пользу Алькараса (5-2 на харде). Последние два матча в этом сезоне они провели в финалах турниров «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» победу одержал Карлос, а на Уимблдоне — Янник.
Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2025
-
10:59
-
10:45
-
10:33
-
10:24
-
10:13
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:50
-
09:48
-
09:30
-
08:30
-
05:30
-
04:41
-
02:25
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:51
-
00:44
-
00:32
-
00:30
-
00:25
- 17 августа 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:45
-
23:41
-
23:04
-
22:59
-
22:52
-
22:37
-
22:25
-
22:03
-
22:03
-
21:50