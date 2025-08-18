Вихлянцева: почему бы Хачанову не замахнуться на седьмую строчку ATP?

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о рейтинге россиянина Карена Хачанова, который по итогам «Мастерса» в Цинциннати (США) станет первой ракеткой России. В рейтинге Карен обойдёт Андрея Рублёва и Даниила Медведева.

«Девятое-десятое место в ATP — очень престижно, потому что ты находишься в топ-10, что является мечтой многих. Понятно, что все хотят стать первой ракеткой мира, но при наличии Янника Синнера и Карлоса Алькараса крайне сложно это сделать. Карен может задержаться в топ-10, но есть осенние очки, которые горят. Если он хорошо выступит на US Open, у него будет большой задел перед другими игроками. Если Карен не очень хорошо выступит на US Open, на азиатской серии после длительной паузы будет сложнее удержать своё место.

Ещё возникает вопрос, как высоко Хачанов может подняться. Это только девятая строчка или можно замахнуться на седьмую-восьмую? У Карена есть игра и качество, и если он будет добавлять в неё какие-то новые аспекты, почему бы и нет? При всём уважении к Фрицу и Дрейперу Хачанов играет очень прилично. Он может с ними соревноваться и их обыгрывать», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.