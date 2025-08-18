Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: почему бы Хачанову не замахнуться на седьмую строчку ATP?

Вихлянцева: почему бы Хачанову не замахнуться на седьмую строчку ATP?
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о рейтинге россиянина Карена Хачанова, который по итогам «Мастерса» в Цинциннати (США) станет первой ракеткой России. В рейтинге Карен обойдёт Андрея Рублёва и Даниила Медведева.

«Девятое-десятое место в ATP — очень престижно, потому что ты находишься в топ-10, что является мечтой многих. Понятно, что все хотят стать первой ракеткой мира, но при наличии Янника Синнера и Карлоса Алькараса крайне сложно это сделать. Карен может задержаться в топ-10, но есть осенние очки, которые горят. Если он хорошо выступит на US Open, у него будет большой задел перед другими игроками. Если Карен не очень хорошо выступит на US Open, на азиатской серии после длительной паузы будет сложнее удержать своё место.

Ещё возникает вопрос, как высоко Хачанов может подняться. Это только девятая строчка или можно замахнуться на седьмую-восьмую? У Карена есть игра и качество, и если он будет добавлять в неё какие-то новые аспекты, почему бы и нет? При всём уважении к Фрицу и Дрейперу Хачанов играет очень прилично. Он может с ними соревноваться и их обыгрывать», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублёва в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android