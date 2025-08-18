Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини поделилась планом на игру со Швёнтек в финале Цинциннати

Паолини поделилась планом на игру со Швёнтек в финале Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала, какого плана на игру будет стараться придерживаться в финальном матче турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где ей предстоит встретится с полькой Игой Швёнтек.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

– Тебе предстоит встреча с Игой Швёнтек. Это тяжёлое противостояние, но на харде недавно, в прошлом году, ты взяла у неё сет. Каков план на игру?
– План всегда один — стараться играть агрессивно. Особенно с подачей — пытаться подавать хорошо, с хорошим процентом. И когда у меня будет шанс войти в корт и заставить её бегать… Она, конечно, бегает очень-очень хорошо. Так что будет тяжело, но цель — сыграть хороший матч, стараться быть в игре в каждом розыгрыше и показать высокий уровень на корте, – сказала Паолини в интервью Tennis Channel.

За время своих теннисных карьер Швёнтек и Паолини встречались на корте пять раз. Во всех очных матчах победу праздновала польская теннисистка.

Материалы по теме
«Постараюсь показать всё, на что способна». Паолини — о предстоящем финале со Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android