Паолини поделилась планом на игру со Швёнтек в финале Цинциннати

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала, какого плана на игру будет стараться придерживаться в финальном матче турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где ей предстоит встретится с полькой Игой Швёнтек.

– Тебе предстоит встреча с Игой Швёнтек. Это тяжёлое противостояние, но на харде недавно, в прошлом году, ты взяла у неё сет. Каков план на игру?

– План всегда один — стараться играть агрессивно. Особенно с подачей — пытаться подавать хорошо, с хорошим процентом. И когда у меня будет шанс войти в корт и заставить её бегать… Она, конечно, бегает очень-очень хорошо. Так что будет тяжело, но цель — сыграть хороший матч, стараться быть в игре в каждом розыгрыше и показать высокий уровень на корте, – сказала Паолини в интервью Tennis Channel.

За время своих теннисных карьер Швёнтек и Паолини встречались на корте пять раз. Во всех очных матчах победу праздновала польская теннисистка.