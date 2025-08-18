«Учусь на каждой отдельной игре». Карлос Алькарас — о матчах против Янника Синнера

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, что нового они с лидером рейтинга итальянцем Янником Синнером узнают нового друг про друга в матчах.

— Учитывая, как часто вы встречаетесь, мне любопытно: вы узнаёте что-то новое друг о друге каждый раз, когда играете? Или вы уже так хорошо знаете друг друга, что всё сводится к тому, кто лучше выполняет и лучше адаптируется во время матча?

— Я бы сказал, что всё заключается в мелких деталях. И, конечно, я учусь. В каждой игре против него, потому что с первой встречи я уверен, что он сделал что-то по-другому в следующей игре. И после каждого матча он меняет что-то, я меняю что-то. Поэтому каждый раз нам нужно пересмотреть игру, сделать заметки, понять, как я могу улучшиться, тактически понять, как мне стоит играть, и всё остальное. Изучать его движения, тактики, стиль игры, чтобы потом выйти на корт немного другим. Вот что я и собираюсь делать. Посмотрю, что мне нужно изменить по сравнению с предыдущими играми, а что стоит оставить без изменений. Так что да, я учусь на каждой отдельной игре против него, — приводит слова Алькараса Ubitennis.