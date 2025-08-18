Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Муратоглу — о влиянии погоды на игру на US Open: словно участвуешь в двух разных турнирах

Муратоглу — о влиянии погоды на игру на US Open: словно участвуешь в двух разных турнирах
Комментарии

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился наблюдениями о сложностях, с которыми сталкиваются игроки на US Open, отметив особенности погодных условий и их влияние на игру.

«Днём матчи проходят в более жарких, ветреных и быстрых условиях. Вечером ветер обычно стихает, влажность повышается, и мяч летит совсем иначе. Это словно участвуешь в двух разных турнирах, и умение быстро адаптироваться — ключ к тому, чтобы пройти по сетке», – приводит слова Муратоглу Tennis 365.

Открытый чемпионат США – 2025 пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, у женщин – белоруска Арина Соболенко.

Материалы по теме
Алькарас и Синнер — в финале Цинциннати. Это самое крутое противостояние после эпохи Биг-3
Алькарас и Синнер — в финале Цинциннати. Это самое крутое противостояние после эпохи Биг-3
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android