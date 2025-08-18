Муратоглу — о влиянии погоды на игру на US Open: словно участвуешь в двух разных турнирах

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился наблюдениями о сложностях, с которыми сталкиваются игроки на US Open, отметив особенности погодных условий и их влияние на игру.

«Днём матчи проходят в более жарких, ветреных и быстрых условиях. Вечером ветер обычно стихает, влажность повышается, и мяч летит совсем иначе. Это словно участвуешь в двух разных турнирах, и умение быстро адаптироваться — ключ к тому, чтобы пройти по сетке», – приводит слова Муратоглу Tennis 365.

Открытый чемпионат США – 2025 пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, у женщин – белоруска Арина Соболенко.