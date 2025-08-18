Скидки
Паолини — итальянка с наибольшим количеством побед на «тысячниках» за сезон с 1990 года

Паолини — итальянка с наибольшим количеством побед на «тысячниках» за сезон с 1990 года
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини с момента введения формата Tier1/WTA-1000 в 1990 году стала итальянкой с наибольшим количеством побед (20) в таких турнирах за один сезон, превзойдя Сару Эррани, которая выиграла 19 в 2023 году. В полуфинале соревнований в Цинциннати (США) Жасмин обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:3: 6:7 (2:7), 6:3.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 2 6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

В матче за титул Жасмин встретится с третьей ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, которая в 1/2 финала оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.

