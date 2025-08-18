Паолини — итальянка с наибольшим количеством побед на «тысячниках» за сезон с 1990 года
Поделиться
Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини с момента введения формата Tier1/WTA-1000 в 1990 году стала итальянкой с наибольшим количеством побед (20) в таких турнирах за один сезон, превзойдя Сару Эррани, которая выиграла 19 в 2023 году. В полуфинале соревнований в Цинциннати (США) Жасмин обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:3: 6:7 (2:7), 6:3.
Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 2
|6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
В матче за титул Жасмин встретится с третьей ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, которая в 1/2 финала оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана.
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2025
-
12:20
-
12:19
-
12:00
-
11:50
-
11:42
-
11:39
-
11:15
-
11:08
-
10:59
-
10:45
-
10:33
-
10:24
-
10:13
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:50
-
09:48
-
09:30
-
08:30
-
05:30
-
04:41
-
02:25
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:51
-
00:44
-
00:32
-
00:30
-
00:25
- 17 августа 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:45
-
23:41