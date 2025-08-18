«Уверена, что US Open не в восторге». Стаббс — о финалах в Цинциннати в понедельник

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о решении провести финал «Мастерса» в Цинциннати (США) в понедельник.

«Финал в понедельник – это просто безумие! Уверена, что US Open тоже не в восторге. Это отвлекает внимание от недели болельщиков и, возможно, от микста, в который вложено много денег и за который фанаты заплатили, желая увидеть игроков. Теннису реально нужен человек, который держал бы всё под контролем!» – написала Стаббс в социальных сетях.

В финале соревнований в Цинциннати итальянец Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. У женщин полька Ига Швёнтек встретится с итальянкой Жасмин Паолини.