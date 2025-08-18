Жасмин Паолини — четвёртая, кто вышел в пять наиболее крупных финалов с 2024 года

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала четвёртой теннисисткой, которая смогла выйти в пять наиболее крупных финалов (турниры «Большого шлема», WTA-1000, Олимпийские игры) с 2024 года. На счету Жасмин пять финалов.

По этому показателю она сравнялась со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Лидерами являются полька Ига Швёнтек (7) и белоруска Арина Соболенко (11).

В полуфинале соревнований в Цинциннати (США) Жасмин обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:3: 6:7 (2:7), 6:3. В матче за титул Паолини встретится с третьей ракеткой мира Игой Швёнтек. «Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.