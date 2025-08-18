Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини — четвёртая, кто вышел в пять наиболее крупных финалов с 2024 года

Жасмин Паолини — четвёртая, кто вышел в пять наиболее крупных финалов с 2024 года
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала четвёртой теннисисткой, которая смогла выйти в пять наиболее крупных финалов (турниры «Большого шлема», WTA-1000, Олимпийские игры) с 2024 года. На счету Жасмин пять финалов.

По этому показателю она сравнялась со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Лидерами являются полька Ига Швёнтек (7) и белоруска Арина Соболенко (11).

В полуфинале соревнований в Цинциннати (США) Жасмин обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:3: 6:7 (2:7), 6:3. В матче за титул Паолини встретится с третьей ракеткой мира Игой Швёнтек. «Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Паолини — итальянка с наибольшим количеством побед на «тысячниках» за сезон с 1990 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android