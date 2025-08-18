Вихлянцева: Хачанов среди российских теннисистов главный фаворит на многих турнирах

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила прогресс россиянина Карена Хачанова, отметив, что это результат системной работы, а также усиления команды.

«Карен Хачанов проводит отличные турниры один за другим. Наверное, это и есть следствие хороших результатов. Все теннисисты знают, что самое главное — результат, и неважно, какой турнир играешь и против кого. После феноменального результата на Уимблдоне и отличного результата в Торонто следовало ожидать, что Карен станет первой ракеткой России. Хоть у Рублёва и есть титул, но это не такой престижный турнир, а также он не очень хорошо выступил на турнирах «Большого шлема». Для Карена и его команды это очень хороший результат — они двигаются в правильном направлении.

Карен поменял ракетку, добавил в физподготовке и усилил свою команду Евгением Донским. Это всё пошло только на пользу. Если есть хорошая игра и результаты, очевидно, что ты поднимаешься в рейтинге. Хачанов среди наших парней является главным фаворитом на многих турнирах. Правда, Карену придётся защищать много очков осенью — в прошлом году он хорошо выступил и взял много титулов. Там будет много рейтинговых очков, из-за которых его могут опередить Андрей Рублёв и Даниил Медведев», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.