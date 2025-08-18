Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 18 августа

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 18 августа
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 19 августа по московскому времени в Цинциннати (США) пройдёт финальный матч хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). Расписание дня, Финал. 19 августа (время московское):

В полуфинале соревнований Жасмин Паолини обыграла россиянку Веронику Кудеметову со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3, а Ига Швёнтек оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (7:5, 6:3).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (1:6, 4:6).

Сетка турнира в Цинциннати
Календарь турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Кудерметова не смогла выйти в крупнейший финал в карьере. Россиянка не сдержала слёз
Кудерметова не смогла выйти в крупнейший финал в карьере. Россиянка не сдержала слёз
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android