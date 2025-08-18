Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 18 августа

В ночь на 19 августа по московскому времени в Цинциннати (США) пройдёт финальный матч хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). Расписание дня, Финал. 19 августа (время московское):

1:00. Жасмин Паолини (Италия, 9) – Ига Швёнтек (Польша, 3).

В полуфинале соревнований Жасмин Паолини обыграла россиянку Веронику Кудеметову со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3, а Ига Швёнтек оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (7:5, 6:3).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (1:6, 4:6).