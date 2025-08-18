Кэхилл — о Синнере: работа, проделанная за последние три года, наконец-то приносит плоды

Австралийский тренер Даррен Кэхилл, работающий в штабе первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о результатах своего подопечного.

«Вот почему мы, тренеры, так гордимся им: вся работа, проделанная нами за последние три года, наконец-то приносит плоды в важных матчах, на крупных турнирах, всегда помогая ему преодолевать самые серьёзные испытания. Речь идёт не о четырёх-пяти днях экспериментов — это комплекс работы, на который у нас ушли годы, но мы всегда были рядом, подталкивали его каждый день, следили за тем, чтобы он продолжал делать всё правильно», — приводит слова Кэхилла Punto de Break.

В этом сезоне Янник Синнер стал чемпионом Australian Open и Уимблдона. В 2024 году он выиграл US Open, Australian Open, Итоговый чемпионат ATP, «Мастерс» в Шанхае, Цинциннати, Майами, а также турниры в Роттердаме и Галле. В 2023 году итальянец взял трофеи в Вене, Пекине, Торонто и Монпелье.