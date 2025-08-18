Евгений Кафельников высказался о попадании Карена Хачанова в топ-10 рейтинга ATP

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников высказался о попадании россиянина Карена Хачанова в топ-10 мирового рейтинга по итогам «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Результаты Карена говорят сами за себя. Думаю, вполне заслуженно то, где он сейчас находится. Молодец! Пусть продолжает в том же духе», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На «Мастерсе» в Цинциннати Карен Хачанов снялся с матча четвёртого круга с немцем Александром Зверевым при счёте 5:7, 0:3. «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.