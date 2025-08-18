Селиваненко: Хачанов — один из самых стабильных и устойчивых теннисистов своего поколения

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался об уровне игры российского теннисистка Карена Хачанова, отметив, что считает его одним из наиболее стабильных теннисистов своего поколения.

«Карен — один из самых стабильных и устойчивых теннисистов своего поколения. У него давно сложившаяся высокопрофессиональная команда. Его всегда отличала игровая дисциплина. При этом Карен постоянно работает над усилением компонентов своей игры. В принципе, карьера у любого теннисиста состоит из подъёмов и спадов. А о классе игрока свидетельствуют как можно меньшие колебания между этими периодами», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в канадском Торонто американцу Бену Шелтону (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)), а также добирался до стадии 1/4 финала Уимблдона-2025.