Камилла Рахимова поделилась фото с Анастасией Павлюченковой из Монтеррея

67-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова в социальных сетях поделилась фото с 33-м номером мирового рейтинга Анастасией Павлюченковой из Монтеррея (Мексика), где пройдёт турнир категории WTA-500.

Фото: Из личного архива Камиллы Рахимовой

В первом круге соревнований в Монтеррее Рахимова встретится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро. Павлюченкова на старте соревнований сыграет с победительницей квалификации из Хорватии Антонией Ружич.

Турнир в Монтеррее с призовым фондом $ 1 064 510 пройдёт с 18 по 23 августа. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Линда Носкова. В прошлогоднем финале она обыграла Лулу Сун из Новой Зеландии со счётом 7:6 (8:6), 6:4.