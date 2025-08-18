«Использовала все возможности». Швёнтек — о матче с Рыбакиной в Цинциннати

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась впечатлениями от полуфинального матча турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:5, 6:3.
«В начале матча я была удивлена, потому что игра шла очень быстро. Я задавалась вопросом, как выдержать такой темп. Я также думала, когда она начнёт ошибаться, потому что мне казалось невозможным, что она будет так хорошо играть весь матч. Я рада, что держалась, не расстраивалась, когда она играла так хорошо. Матч был напряжённым, она играла здорово, но мне удалось вернуться. Я использовала все возможности, когда они появлялись», – приводит слова Швёнтек L’equipe.
В финале турнира в Цинциннати Швёнтек сыграет с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.
