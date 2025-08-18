Скидки
Главная Теннис Новости

Швёнтек рассказала, что помогло ей выйти в финал турнира в Цинциннати

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением о том, что помогло ей выйти в финал турнира WTA-1000 в американском Цинциннати. В финале розыгрыша турнира этого сезона Швёнтек сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

— Что мешало тебе в предыдущие годы добраться до финала в Цинциннати?
— Раньше корт был настолько быстрый, что это было безумие. Почти невозможно было играть в теннис. Некоторым это нравилось, но мне — нет. Сейчас он чуть медленнее и я думаю, это мне помогло. Но даже полуфинал этого турнира, можно тоже считать неплохим результатом. В этом году у меня было ощущение, что я прогрессирую от матча к матчу, – приводит слова Швёнтек L’equipe.

Ранее Швёнтек дважды выходила в полуфинальную стадию турнира в 2023 и 2024 годах.

