Циципас: Райан Рейнольдс — единственный мужчина, который смог сделать сарказм языком любви

Циципас: Райан Рейнольдс — единственный мужчина, который смог сделать сарказм языком любви
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост, где оценил талант актёра Райана Рейнольдса.

«Райан Рейнольдс – единственный мужчина, который смог сделать сарказм языком любви», – написал Циципас в социальных сетях.

Циципасу 27 лет, он 29-я ракетка мира. Ранее Стефанос не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). В третьем круге он уступил французу Бенжамену Бонзи (63-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6. Циципас станет участником хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). 24 августа стартует Открытый чемпионат США, участником которого также должен стать греческий теннисист.

