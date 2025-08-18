Скидки
Каспер Рууд: для меня Джокович самый великий спортсмен, который когда-либо жил

Комментарии

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд назвал 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича величайшим спортсменом всех времён.

«Новак [Джокович] — величайший спортсмен в истории. Не хочу сравнивать, потому что это глупо, но если взять его физическую форму рядом с Томом Брэди, который считается GOAT (величайшим всех времён. — Прим. «Чемпионата»), не поймите меня неправильно, Новак бы обошёл его в большинстве физических тестов, которые можно провести. Но потом, наверное, Леброн Джеймс обошёл бы Новака в некоторых физических аспектах. Но для меня Новак самый великий спортсмен, который когда-либо жил», — приводит слова Рууда We Love Tennis.

