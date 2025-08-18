«Время, стабильность и уверенность». Глава ATP — о 12-дневном формате «Мастерсов»

Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал переход «Мастерсов» на двухнедельный формат, который вызвал бурные обсуждения среди теннисистов.

«Переход на 12-дневный формат дал турнирам время, стабильность и уверенность, чтобы мыслить масштабно, и то, что происходит в Цинциннати, является прекрасным примером. Они приступили к многоэтапному проекту реконструкции стоимостью $ 260 млн, который улучшит каждый аспект мероприятия. И это не только косметические улучшения. Доход, полученный от этих улучшений, напрямую идёт игрокам благодаря модели распределения прибыли. Это именно те долгосрочные структурные инвестиции, которые нужны нашему виду спорта, и они стали возможны только благодаря новому формату.

Во многих видах спорта наблюдается явная тенденция к росту соревнований. Взять хотя бы футбол, где этим летом стартовал расширенный клубный чемпионат мира. Наш календарь сложный. Сезон длинный, и выход в финальную стадию каждую неделю требует больших усилий. Но это также и индивидуальный вид спорта: один игрок может вылететь в первом же раунде, другой может выиграть титул. Найти решение, которое устроит обоих, непросто, и невозможно составить календарь, ориентируясь только на одну категорию игроков. Необходимо учитывать все группы», — приводит слова Гауденци OA sport.it.