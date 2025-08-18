Скидки
Два теннисиста были дисквалифицированы на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Австралийский теннисист Томас Фэнкатт и японец Каили Деми Тесо получили 10-месячные дисквалификации за нарушения антидопинговых правил. Об этом следует из пресс-релизов ITIA.

В 2024 году 30-летний Фэнкатт получил внутривенное вливание запрещённого препарата в дозе, превышающей допустимую. Экс 107-я ракетка мира в парном разряде признал нарушение, а ITIA согласилась с тем, что оно не было преднамеренным.

Допинг-проба 19-летнего Тесо дала положительный результат на запрещённый стимулятор, который входил в содержимое безрецептурного лекарства от кашля. ITIA признала, что нарушение было непреднамеренным. Его лучшим рейтингом является 1243-е место в одиночном разряде.

