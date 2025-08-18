Скидки
Вероника Кудерметова разместила пост в соцсетях по итогам «тысячника» в Цинциннати
36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала пост на личной странице в социальных сетях после поражения в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменка уступила итальянке Жасмин Паолини со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 3:6.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 2 6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Цинциннати, спасибо за прекрасный турнир! Теперь одно из лучших мест для игроков!» — написала Кудерметова.

В финале «тысячника» в Цинциннати сразятся Жасмин Паолини и польская теннисистка Ига Швёнтек, в полуфинале одолевшая Елену Рыбакину из Казахстана.

По итогам турнира в США Вероника Кудерметова поднимется на 10 позиций и станет 26-й ракеткой мира.

