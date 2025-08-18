Вероника Кудерметова разместила пост в соцсетях по итогам «тысячника» в Цинциннати

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала пост на личной странице в социальных сетях после поражения в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменка уступила итальянке Жасмин Паолини со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 3:6.

«Цинциннати, спасибо за прекрасный турнир! Теперь одно из лучших мест для игроков!» — написала Кудерметова.

В финале «тысячника» в Цинциннати сразятся Жасмин Паолини и польская теннисистка Ига Швёнтек, в полуфинале одолевшая Елену Рыбакину из Казахстана.

По итогам турнира в США Вероника Кудерметова поднимется на 10 позиций и станет 26-й ракеткой мира.