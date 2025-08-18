Скидки
Директор турнира в Цинциннати признался, что финалы в понедельник не были его решением

Директор турнира в Цинциннати (США) Боб Моран объяснил, что выбор понедельника днём финалов был не за ним, а за представителями ATP-тура.

— Что касается расписания турнира в Цинциннати: финал в понедельник, на мой взгляд, немного сбивает с толку.
— Да, это был не наш выбор.

— Как так получилось?
— Дело в ATP.

— ATP хотел финал в понедельник?
— Да, финал в понедельник.

— Почему?
— Чтобы дать больше времени. Вот и всё. Думаете, я хочу финал в понедельник?

— Надеюсь, что нет.
— Нет. Они хотят, чтобы игроки получили дополнительные дни отдыха. Главная причина двухнедельного турнира — дать игрокам больше времени на отдых, — приводит слова Морана We love tennis.

Синнер нашёл топовую напарницу, а Рублёв попал в основу! Итоговый состав микста на US Open
Синнер нашёл топовую напарницу, а Рублёв попал в основу! Итоговый состав микста на US Open
