Директор турнира в Цинциннати признался, что финалы в понедельник не были его решением

Директор турнира в Цинциннати (США) Боб Моран объяснил, что выбор понедельника днём финалов был не за ним, а за представителями ATP-тура.

— Что касается расписания турнира в Цинциннати: финал в понедельник, на мой взгляд, немного сбивает с толку.

— Да, это был не наш выбор.

— Как так получилось?

— Дело в ATP.

— ATP хотел финал в понедельник?

— Да, финал в понедельник.

— Почему?

— Чтобы дать больше времени. Вот и всё. Думаете, я хочу финал в понедельник?

— Надеюсь, что нет.

— Нет. Они хотят, чтобы игроки получили дополнительные дни отдыха. Главная причина двухнедельного турнира — дать игрокам больше времени на отдых, — приводит слова Морана We love tennis.