Татьяна Прозорова вышла в полуфинал квалификации US Open — 2025

147-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова успешно стартовала в квалификации US Open — 2025. В первом матче она одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан (271-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. За это время Прозорова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Тревизан ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал квалификации Открытого чемпионата США Прозорова поспорит с чешкой Терезой Валентовой, которая является второй сеяной.