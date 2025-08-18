Скидки
Татьяна Прозорова — Мартина Тревизан, результат матча 18 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг квалификация US Open

Татьяна Прозорова вышла в полуфинал квалификации US Open — 2025
Комментарии

147-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова успешно стартовала в квалификации US Open — 2025. В первом матче она одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан (271-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:3.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
18 августа 2025, понедельник. 18:05 МСК
Татьяна Прозорова
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Мартина Тревизан
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. За это время Прозорова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Тревизан ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал квалификации Открытого чемпионата США Прозорова поспорит с чешкой Терезой Валентовой, которая является второй сеяной.

