Татьяна Прозорова вышла в полуфинал квалификации US Open — 2025
147-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова успешно стартовала в квалификации US Open — 2025. В первом матче она одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан (271-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:3.
US Open — квалификация (ж). 1-й круг
18 августа 2025, понедельник. 18:05 МСК
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. За это время Прозорова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Тревизан ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в финал квалификации Открытого чемпионата США Прозорова поспорит с чешкой Терезой Валентовой, которая является второй сеяной.
