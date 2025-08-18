Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полуфиналист Australian Open — 2018 Кайл Эдмунд завершил карьеру в 30 лет

Полуфиналист Australian Open — 2018 Кайл Эдмунд завершил карьеру в 30 лет
Комментарии

Бывшая 14-я ракетка мира британский теннисист Кайл Эдмунд завершил о завершении карьеры в возрасте 30 лет.

«В моей ситуации, с учётом прошлых травм, это решение кажется правильным. В 2020-2021 годах я перенёс три операции и потратил четыре-пять лет, пытаясь вернуться. На этом пути были взлёты и падения.

Мне так и не удалось полностью достичь своей цели. Это и стало основной причиной моего решения. В ближайшие недели и месяцы у меня будет хорошая возможность осмыслить пройденное, заняться другими делами, провести больше времени дома с семьёй и просто по достоинству оценить весь свой путь», — приводит слова Эдмунда сайт ATP.

За карьеру Эдмунд взял два титула в одиночном разряде. В 2018 году он играл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Материалы по теме
Татьяна Прозорова вышла в полуфинал квалификации US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android