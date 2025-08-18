Полуфиналист Australian Open — 2018 Кайл Эдмунд завершил карьеру в 30 лет

Бывшая 14-я ракетка мира британский теннисист Кайл Эдмунд завершил о завершении карьеры в возрасте 30 лет.

«В моей ситуации, с учётом прошлых травм, это решение кажется правильным. В 2020-2021 годах я перенёс три операции и потратил четыре-пять лет, пытаясь вернуться. На этом пути были взлёты и падения.

Мне так и не удалось полностью достичь своей цели. Это и стало основной причиной моего решения. В ближайшие недели и месяцы у меня будет хорошая возможность осмыслить пройденное, заняться другими делами, провести больше времени дома с семьёй и просто по достоинству оценить весь свой путь», — приводит слова Эдмунда сайт ATP.

За карьеру Эдмунд взял два титула в одиночном разряде. В 2018 году он играл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.