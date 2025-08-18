Скидки
Экс тренер Уильямс назвал условия, при которых Джокович сможет победить на US Open — 2025

Рик Маччи, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, считает, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович может выиграть US Open — 2025.

«Никогда нельзя списывать со счетов Сербского снайпера. На мой взгляд, это величайший игрок, когда-либо державший ракетку в руках.

Он может выиграть US Open, потому что у него ещё есть всё необходимое, но нужно избегать встреч по четыре-пять часов, ведь после этого – всего день на восстановление перед следующим матчем. Физическая и психологическая нагрузка будет серьёзной.

Если повезёт с сеткой или если с Алькарасом или Синнером что-то случится по ходу турнира… это полностью изменит расклад сил. Джокович способен победить на US Open, однако для этого должно совпасть несколько факторов. Если же ему придется пройти через серию тяжёлых поединков, а затем ещё одолеть обоих этих парней — будет крайне непросто», — приводит слова Маччи Tennis365.

