«Нужно ценить этот момент». Кори Гауфф — о возвращении Винус Уильямс в тур

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась впечатлениями от просмотра матча легендарной соотечественницы, семикратной победительницы турниров «Большого шлема» Винус Уильямс на турнире в Вашингтоне (США).

«Здорово видеть, что в женском теннисе способны на такое долголетие. Не думаю, что в каком-либо другом виде спорта, кроме разве что гольфа, такое возможно. Поэтому нам нужно ценить этот момент.

Классно, что такая икона, как она, выступает на высочайшем уровне уже несколько десятилетий, это впечатляет. Не думаю, что я так смогу… и не думаю, что много игроков будут на такое способны», — приводит слова Гауфф TennisUpToDate.