«Не считаю себя гением». Полуфиналист «Мастерса в Цинциннати Атман — об IQ 158

Французский теннисист Теренс Атман рассказал, что его IQ (коэффициент интеллекта) составляет 158. На прошлой неделе спортсмен сеснационно дошёл до полуфинала «Мастерса» в Цинциннати (США), где уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру.

— IQ почти 160, 158, это правда?

— 158.

— То есть ты практически гений.

— Я не считаю себя гением. Не хочу зазнаваться или говорить, что я суперумный парень. Но да, я проходил очень длинный тест, 14 часов в течение целой недели, для Французской федерации тенниса. И когда я его прошёл, результат был 158. Тогда мне сказали, что это считается гением или что-то типо того. В конечном счёте это мне помогает, потому что я думаю иначе, чем некоторые люди, — приводит слова Атмана TennisUpToDate.