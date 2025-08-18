«Не считаю себя гением». Полуфиналист «Мастерса в Цинциннати Атман — об IQ 158
Французский теннисист Теренс Атман рассказал, что его IQ (коэффициент интеллекта) составляет 158. На прошлой неделе спортсмен сеснационно дошёл до полуфинала «Мастерса» в Цинциннати (США), где уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру.
Цинциннати (м). 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Теренс Атман
Т. Атман
— IQ почти 160, 158, это правда?
— 158.
— То есть ты практически гений.
— Я не считаю себя гением. Не хочу зазнаваться или говорить, что я суперумный парень. Но да, я проходил очень длинный тест, 14 часов в течение целой недели, для Французской федерации тенниса. И когда я его прошёл, результат был 158. Тогда мне сказали, что это считается гением или что-то типо того. В конечном счёте это мне помогает, потому что я думаю иначе, чем некоторые люди, — приводит слова Атмана TennisUpToDate.
