Муратоглу — о миксте на US Open: для звёзд будут своего рода тренировочные матчи

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказал своё мнение по поводу обновлённого формата микста на US Open — 2025.

«Отличная идея, на мой взгляд. Ведь одна из причин, по которой болельщики не смотрят этот вид, заключается в том, что они хотят видеть звёзд. Традиционно звёзды не играли в миксте, поскольку они проходили во время турнира, а они хотели сосредоточиться на одиночном разряде.

Сейчас для них будут своего рода тренировочные матчи. Это даёт другим людям возможность приехать и увидеть самых ярких звёзд. И я уверен, что люди будут рады на них посмотреть. Знаю, что парники этим недовольны, ведь они раньше играли, и я понимаю их точку зрения», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

