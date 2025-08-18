Роман Сафиуллин проиграл в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме
Поделиться
90-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В первом круге он потерпел поражение от австралийца Кристофера О'Коннелла (79-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.
Уинстон-Сейлем. 1-й круг
18 августа 2025, понедельник. 21:05 МСК
90
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
79
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Сафиуллин выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету О'Коннелла три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Кристофер О'Коннелл сразится с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.
Комментарии
- 18 августа 2025
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
21:36
-
21:21
-
20:30
-
20:05
-
19:42
-
19:00
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
16:33
-
14:47
-
14:26
-
14:12
-
13:53
-
13:49
-
13:35
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:02
-
13:00
-
12:20
-
12:19
-
12:00
-
11:50
-
11:42