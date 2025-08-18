Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин — Кристофер О'Коннелл, результат матча 18 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг ATP 250 Уинстон-Сейлем

Роман Сафиуллин проиграл в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме
Комментарии

90-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В первом круге он потерпел поражение от австралийца Кристофера О'Коннелла (79-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Уинстон-Сейлем. 1-й круг
18 августа 2025, понедельник. 21:05 МСК
Роман Сафиуллин
90
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Кристофер О'Коннелл
79
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Сафиуллин выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету О'Коннелла три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Кристофер О'Коннелл сразится с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.

Календарь турнира в Уинстон-Сейлеме
Сетка турнира в Уинстон-Сейлеме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android