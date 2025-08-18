Роман Сафиуллин проиграл в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме

90-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В первом круге он потерпел поражение от австралийца Кристофера О'Коннелла (79-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Сафиуллин выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету О'Коннелла три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Кристофер О'Коннелл сразится с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.