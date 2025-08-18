Карлос Алькарас выиграл «Мастерс» в Цинциннати. Янник Синнер снялся при 0:5 в первом сете
Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Общая продолжительность встречи составила 23 минуты. За это время Алькарас выполнил одну подачу навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Синнера один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Этот титул стал 22-м в карьере 22-летнего Карлоса Алькараса и восьмым – на «Мастерсе».
