Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Карлос Алькарас, результат матча 18 августа 2025, счёт 2:0, финал «Мастерса» в Цинциннати

Карлос Алькарас выиграл «Мастерс» в Цинциннати. Янник Синнер снялся при 0:5 в первом сете
Комментарии

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Общая продолжительность встречи составила 23 минуты. За это время Алькарас выполнил одну подачу навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Синнера один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Этот титул стал 22-м в карьере 22-летнего Карлоса Алькараса и восьмым – на «Мастерсе».

Материалы по теме
Алькарас и Синнер — в финале Цинциннати. Это самое крутое противостояние после эпохи Биг-3
Алькарас и Синнер — в финале Цинциннати. Это самое крутое противостояние после эпохи Биг-3
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android