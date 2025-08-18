Скидки
Людмила Самсонова — Кэролайн Доулхайд, результат матча 18 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA 250 Кливленд

Людмила Самсонова обыграла Доулхайд и вышла во второй круг турнира в Кливленде
18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В первом круге она одержала победу над американкой Кэролайн Доулхайд (76-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Кливленд. 1-й круг
18 августа 2025, понедельник. 20:45 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 2
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Самсонова выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Доулхайд три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в четвертьфинал Людмила Самсонова поборется с победительницей матча Ван Яфань (Китай) — Питон Стирнс (США).

