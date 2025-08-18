Людмила Самсонова обыграла Доулхайд и вышла во второй круг турнира в Кливленде

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В первом круге она одержала победу над американкой Кэролайн Доулхайд (76-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Самсонова выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Доулхайд три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в четвертьфинал Людмила Самсонова поборется с победительницей матча Ван Яфань (Китай) — Питон Стирнс (США).