Фото: Алькарас поддержал Синнера после снятия с финала в Цинциннати

Сегодня, 18 августа, в американском Цинциннати прошёл финальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер встречался с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР.

Синнер неожиданно снялся при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия. Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати.

Фото: Кадр из трансляции

После матча Алькарас подошёл к лавке расстроенного Синнера, обнял его и выразил слова поддержки.

Титул в Цинциннати стал 22-м в карьере 22-летнего Карлоса Алькараса и восьмым – на «Мастерсе». В 2025 году испанец выиграл уже шесть трофеев.

