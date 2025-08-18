Янник Синнер извинился перед зрителями за снятие с финала в Цинциннати при 0:5

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принёс извинения болельщикам, которые пришли на финал «Мастерса» в Цинциннати (США). Он играл со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Итальянец снялся после 23 минут матча при счёте 0:5 из-за плохого самочувствия.
«Обычно я начинаю с соперника, но сегодня мне придётся начать с вас, ребята. Мне очень, очень жаль вас разочаровывать. Со вчерашнего дня я чувствовал себя неважно. Думал, что за ночь всё наладится, но всё стало ещё хуже.
Я пытался выйти на корт, чтобы прошёл хотя бы короткий матч, но больше не выдержал. Я очень, очень извиняюсь перед всеми вами. Знаю, что, возможно, некоторые из вас должны были сегодня работать, поэтому приношу свои извинения», — сказал Синнер в речи финалиста на корте.
