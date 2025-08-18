Алина Чараева вышла в полуфинал квалификации US Open — 2025
Поделиться
171-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева успешно стартовала в квалификации US Open — 2025. В первом матче она одержала победу над американкой Моникой Экстранд (357-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:4.
US Open — квалификация (ж). 1-й круг
18 августа 2025, понедельник. 21:30 МСК
Моника Экстранд
М. Экстранд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Алина Чараева
А. Чараева
Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Чараева выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Экстранд пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в финал квалификации Открытого чемпионата США Чараева поспорит с хорваткой Петрой Марчинко, которая является 11-й сеяной.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2025
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
21:36
-
21:21
-
20:30
-
20:05
-
19:42
-
19:00
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
16:33
-
14:47
-
14:26
-
14:12
-
13:53
-
13:49
-
13:35
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:02
-
13:00
-
12:20
-
12:19
-
12:00
-
11:50
-
11:42