Алина Чараева вышла в полуфинал квалификации US Open — 2025

171-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева успешно стартовала в квалификации US Open — 2025. В первом матче она одержала победу над американкой Моникой Экстранд (357-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Чараева выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Экстранд пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал квалификации Открытого чемпионата США Чараева поспорит с хорваткой Петрой Марчинко, которая является 11-й сеяной.