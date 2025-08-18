Скидки
Матч-центр:
Моника Экстранд — Алина Чараева, результат матча 18 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг квалификация US Open

Алина Чараева вышла в полуфинал квалификации US Open — 2025
Комментарии

171-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева успешно стартовала в квалификации US Open — 2025. В первом матче она одержала победу над американкой Моникой Экстранд (357-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:4.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
18 августа 2025, понедельник. 21:30 МСК
Моника Экстранд
США
Моника Экстранд
М. Экстранд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алина Чараева
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Чараева выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Экстранд пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал квалификации Открытого чемпионата США Чараева поспорит с хорваткой Петрой Марчинко, которая является 11-й сеяной.

