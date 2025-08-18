Скидки
«Не так хочу выигрывать матчи». Карлос Алькарас отреагировал на снятие Синнера с финала

«Не так хочу выигрывать матчи». Карлос Алькарас отреагировал на снятие Синнера с финала
Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказал слова поддержки лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру после финала «Мастерса» в Цинциннати, США.

Итальянец снялся после 23 минут встречи при счёте 0:5 из-за плохого самочувствия.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я не так хочу выигрывать матчи, завоёвывать трофей. Мне жаль. Знаю и понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Всё, что я могу сказать… как я уже много-много раз говорил, ты настоящий чемпион. Уверен, что после этой ситуации ты вернёшься лучше, ещё сильнее, как делаешь это всегда. Так получается у настоящих чемпионов, и ты действительно один из них. Мне жаль, возвращайся сильнее», — сказал Алькарас в речи чемпиона на корте.

